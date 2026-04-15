Agentes comerciales de Barcelona piden una fiscalidad propia para autónomos por la subida de cuotas

Archivo - El presidente del Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona (Coacb), Ricard Penas - COACB - Archivo

BARCELONA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona (COACB) ha reclamado a la Generalitat que defienda un sistema propio de gestión fiscal para los autónomos frente a la última subida de la cuota mínima de autónomos anunciada recientemente por el Gobierno central.

"En Catalunya, más del 60% del comercio está formado por profesionales autónomos y colaboradores", informa la entidad en un comunicado este miércoles.

Según el Observatori de Treball de la Generalitat, existen 574.506 profesionales autónomos, de los que casi un 40% (219.660 profesionales) puede ver incrementada su cuota hasta 1.620 euros anuales (135 euros mensuales), que se verá reflejada en la regularización de 2027.

El presidente del COACB, Ricard Penas, critica que "hasta el último anuncio, la mayor mayoría de los autónomos tenía la cuota mínima congelada frente al contexto de crisis mundial de los últimos años", pero ahora, aunque empeora la situación de incertidumbre económica global, en vez de reducir la cuota o mantenerla congelada, la Administración decide aumentarla.

INCREMENTOS "INSOSTENIBLES"

Ello provoca que "el tejido productivo de los autónomos esté sometido a un sistema de incrementos constantes e insostenibles que acabará provocando la extinción del colectivo", informa Penas.

El 90% de los colegiados del COACB son autónomos y "las reiteradas subidas de las cuotas realizadas en los últimos años ponen en peligro la figura del agente comercial", indica la organización colegial.