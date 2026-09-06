Los Agents Rurals controlan los accesos a los espacios naturales cerrados por riesgo de incendio

Los Agents Rurals acordonan los espacios con restricción de acceso por riesgo de incendio - AGENTS RURALS DE LA GENERALITAT

LLEIDA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Agents Rurals de la Generalitat controlan este domingo los accesos a los espacios naturales de la Baronia de Rialp y la Serra de Mont-roig (Lleida), que están cerrados por peligro extremo de incendio, con el nivel 4 del Pla Alfa activo.

Efectivos, tanto a pie como en helicóptero, inspeccionan estos espacios para garantizar la seguridad de las personas y evitar posibles igniciones en un día de peligro extremo, han informado en un apunte en 'X'.

La jefa de guardia de los Agents Rurals, Alicia Bayán, ha explicado en declaraciones a los medios que los vecinos y aquellos que tienen un negocio en estas zonas sí pueden acceder a estos espacios, pero que se impide el acceso al resto de visitantes "por su propia seguridad" y la del propio espacio natural.