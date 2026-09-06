Los Agents Rurals controlan los accesos a los espacios naturales cerrados por riesgo de incendio

Los Agents Rurals acordonan los espacios con restricción de acceso por riesgo de incendio
Los Agents Rurals acordonan los espacios con restricción de acceso por riesgo de incendio - AGENTS RURALS DE LA GENERALITAT
Europa Press Catalunya
Publicado: domingo, 6 septiembre 2026 15:18
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LLEIDA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Agents Rurals de la Generalitat controlan este domingo los accesos a los espacios naturales de la Baronia de Rialp y la Serra de Mont-roig (Lleida), que están cerrados por peligro extremo de incendio, con el nivel 4 del Pla Alfa activo.

Efectivos, tanto a pie como en helicóptero, inspeccionan estos espacios para garantizar la seguridad de las personas y evitar posibles igniciones en un día de peligro extremo, han informado en un apunte en 'X'.

La jefa de guardia de los Agents Rurals, Alicia Bayán, ha explicado en declaraciones a los medios que los vecinos y aquellos que tienen un negocio en estas zonas sí pueden acceder a estos espacios, pero que se impide el acceso al resto de visitantes "por su propia seguridad" y la del propio espacio natural.

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