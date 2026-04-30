Agents Rurals denuncian a un tractorista por contaminar con purines una riera de Osona (Barcelona)

Archivo - Efectivos de los agents rurals de los Mossos d'Esquadra en las zonas restringidas por la cuarentena ante la peste porcina africana, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS/D.Zorrakino. POOL - Europa Press

BARCELONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo de Agents Rurals de la Generalitat ha presentado diligencias a la Fiscalía tras un vertido de purines detectado en el municipio de Sant Pere de Torelló (Barcelona) y han denunciado a un tractorista que fue sorprendido esparciendo estos residuos en un campo de cereal con una cisterna de 20.000 litros.

La aplicación se estaba realizando mediante el método 'abanico', actualmente prohibido, a pesar de que la cisterna disponía de la instalación necesaria para hacerlo con tubos, informa el cuerpo en un comunicado este jueves.

A causa de la orografía del terreno, los purines se deslizaban superficialmente y llegaban al Torrent de les Cases, afluente del río Ges, lo que podría haber provocado una afectación directa al medio acuático.

Ante estos indicios, Agents Rurals investiga los hechos como un presunto delito contra el medio ambiente y se han recogido muestras de agua que se han trasladado al Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses de Barcelona para determinar la afectación al ecosistema.

Paralelamente, el cuerpo también ha levantado un acta de denuncia administrativa a los titulares de la explotación ganadera, situada en Les Masies de Voltregà (Barcelona) por diversas infracciones.