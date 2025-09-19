Agents Rurals impulsa un proyecto para "acercar" la naturaleza a colectivos vulnerables

BARCELONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo de Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya ha inaugurado este viernes la iniciativa 'ApropaNatura', que tiene por objetivo "acercar" los beneficios de la naturaleza a colectivos vulnerables que tienen dificultad para acceder a ellos, y que se enmarca en el programa de sensibilización y educación ambiental EduCAR, que apuesta por la concienciación medioambiental.

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha destacado el papel del cuerpo en la preservación del medio y su tarea por conectar conectarlo con la ciudadanía: "Uno de los grandes activos de Agents Rurals es su capacidad de conexión con la ciudadanía, especialmente con infantes y escuelas", ha dicho, informa el Govern en un comunicado.

Por ello, ha incluido la tarea del cuerpo dentro de los objetivos del Departamento, ya que según ella, trabajan para "atender y minimizar los riesgos" y, sobre todo, para estar al lado de la ciudadanía en su protección, en sus palabras.