Agents Rurals incorpora 4 binomios caninos para reforzar el operativo contra la peste porcina

Binomio canino junto a un Agent Rural - GENERALITAT

BARCELONA 2 May. (EUROPA PRESS) -

Agents Rurals ha ampliado y reforzado el operativo de lucha contra la peste porcina africana (PPA) con la incorporación de 4 nuevos binomios caninos, "incrementando la capacidad de detección de restos biológicos sobre el terreno".

En total, el dispositivo cuenta ahora con 7 binomios (formados por un guia y un perro especialmente adiestrado), en una medida que "da respuesta a la necesidad de aumentar los recursos disponibles ante la evolución del brote", ya que se trata de zonas forestales de alta densidad y de difícil acceso, informa el departamento de Interior en un comunicado este sábado.

Ha destacado que el trabajo de detección con perros es "altamente eficaz", ya que han localizado el 90% de los casos positivos y que da un valor añadido al no dispersar los animales, reduciendo la movilidad descontrolada de la fauna.

El cuerpo ha recordado que la colaboración ciudadana es "esencial" para evitar la propagación del virus y ha insistido en no alimentar la fauna salvaje, no abandonar restos orgánicos en el medio natural y avisar inmediatamente al 112 en caso de detectar jabalís muertos o con comportamientos anómalos.

Ha añadido que esta semana se han incorporado 40 efectivos con la previsión de llegar a los 170, con 50 vehículos, 50 trampas y medios tecnológicos, después de que el Departament de Agricultura hiciera efectivo un encargo de emergencia por valor de 7 millones de euros a la empresa pública TRAGSA para reforzar los equipos encargados de erradicar la PPA.