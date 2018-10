Ager Aguirre critica a "banca, política y televisión" en la novela 'Poker de asesinatos'

Publicado 26/09/2018 12:16:37 CET

Finalista del Premio Literario Amazon de autores 'indie', afirma : "Ser autopublicado me da libertad"

BARCELONA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El autor vasco Ager Aguirre critica a la "banca, la política y la televisión basura" en su nueva novela autoeditada 'Poker de asesinatos', que ha sido finalista del V Premio Literario Amazon de Autores 'indie' en castellano.

En una entrevista de Europa Press ha explicado que decidió adentrarse a este segundo proyecto para construir una crítica social hacia estos "tres pilares" de corrupción, así que decidió que su historia arrancara con la muerte de un político, un banquero y una presentadora.

Tras escribir su primera novela, 'Los nietos de Dios', hace dos años sobre "el origen y el destino de la humanidad", en esta segunda narra unos asesinatos en serie perpetrados por el criminal bautizado por los medios de comunicación como 'Killer cards', caso que investigan el sargento Gabriel Abengoza y la inspectora Ángela Casado.

"Los banqueros me dan mucha rabia por su avaricia, las hipotecas, las cláusulas abusivas y el rescate bancario", ha detallado el escritor, que deplora de los políticos la corrupción y los másters inexistentes, mientras que achaca a la televisión el hecho de ser muy manipuladora y de estar al servicio de políticos y empresarios.

CINÉFILO Y LECTOR

Amante de las series policíacas, como 'CSI', el escritor decidió ir más allá y crear una historia "en la que el asesino no fuera tan previsible", sino que fuera más difícil encontrarlo y que los tópicos de este tipo de series policíacas no se cumplieran.

Asimismo, ha dicho ser un gran lector de Agatha Christie, Dan Brown y J.J.Benítez, pero también de autores independientes, como Marta Abelló y Gemma Herrero Virto.

Ha detallado que el pasado diciembre tenía media novela escrita y decidió terminarla para presentarse en junio al concurso literario y así poder ganar visibilidad, a sabiendas de era un certamen "muy popular".

Ha lamentado que los escritores autopublicados no tienen casi visibilidad en los medios y que no tienen acceso a las ferias de libros, pero pese a ello ha afirmado: "La libertad que me da ser autopublicado no me la compensa la visibilidad. Me da mucha libertad".

El 1 de noviembre se fallará el ganador del concurso entre cinco finalistas --al que se han presentado 2.400 autores de habla hispana procedentes de 43 países--, y que está dotado con 5.000 dólares y la publicación mundial en español en el sello Amazon Publishing en papel, digital y audiolibro.