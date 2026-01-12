Los agricultores levantan el bloqueo del Port de Tarragona, pero siguen en AP-7, C-16 y C-38

Agricultores y ganaderos cortan la AP-7 con tractores y rollos de paja, a 10 de enero de 2026, en Pontós, Girona, Cataluña (España). - Glòria Sánchez - Europa Press

TARRAGONA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los agricultores catalanes que iniciaron la semana pasada el bloqueo de la A-27 en su acceso al Port de Tarragona lo han levantado este lunes sobre las 10.15 horas, pero todavía siguen cortando la AP-7 entre Borrassà y Vilademuls (Girona), la C-16 entre Casserres y Berga (Barcelona) y hay restringido el paso de camiones en la C-38 en el Coll d'Ares (Lleida).

Así lo confirman fuentes del Servei Català de Trànsit (SCT) a Europa Press, que indican también que los camiones no pueden pasar por la N-II entre Bàscara y Pontós (Girona).

Los cortes preceden a las decisiones tomadas en asambleas tras la reunión de este domingo por la tarde en Bàscara (Girona) entre el sector y el conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, quien les ha prometido una reunión esta semana para hacer "frente común" ante el acuerdo UE-Mercosur, aunque les ha pedido levantar estos bloqueos.