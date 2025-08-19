Agricultura inspeccionó 1.540 kilos o litros de alimentos cada día durante 2024 en Catalunya

BARCELONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat inspeccionó 1.540 kilos o litros de alimentos cada día durante 2024 en Catalunya para comprobar su calidad y garantizar que no hubiera cometido ningún fraude durante la cadena alimentaria.

Las diferentes actuaciones han supuesto la retirada del mercado de 3.254 kilos de alimentos, la paralización de 22 partidas y la suspensión temporal de 6 actividades o empresas comercializadoras, informa la Generalitat este martes en un comunicado.

Estas inspecciones del Servei de Control Oficial de la Qualitat Agroalimentària tienen como objetivo garantizar la protección de los intereses económicos de todos los agentes que participan en la cadena agroalimentaria y asegurar la transparencia y competencia leal de las transacciones comerciales.

Los datos se concretan con 17 controles en inspecciones y 3 controles exploratorios por semana, y 28 etiquetas verificadas cada mes.

En total, se han realizado 908 actuaciones de inspección y control en 152 empresas y, por sectores, las empresas con más registros han sido las de carne y derivados cárnicos (40); las de aceites vegetales (24); las de platos preparados y otros (17); las de productos vitivinícolas (16); las de frutas y hortalizas frescas (14), y las de productos de la pesca y acuicultura (11).