Los agricultores del centro de Catalunya seguirán con las protestas

BARCELONA, 8 Feb. (EUROPA PRESS)

Los grupos políticos han acordado con los agricultores que revisarán las restricciones de agua por la emergencia por sequía declarada hace una semana en Catalunya que afectan a la agricultura.

"Creemos que se ha hecho una mala gestión del agua", ha explicado el representante del Moviment 6F, Joan Rius, en rueda de prensa este jueves en el Parlament de Catalunya.

Ha añadido que los grupos se han comprometido a revisar las restricciones de agua, es decir, "a reconstruir un poco las restricciones o las aplicaciones que se quieren hacer".

Este es uno de los tres puntos que tiene el acuerdo que han firmado los grupos parlamentarios de ERC, PSC, Junts, Comuns, CUP y Cs --todos excepto el PP y Vox-- durante una reunión con los agricultores.

El acuerdo también incluye una reducción de la burocracia y un acompañamiento administrativo al sector agrario y una agilización del pago de las ayudas a la agricultura, ya que "todavía se deben ayudas del año pasado y se deben ayudas de la sequía del 2022-23".

Según Rius, los grupos parlamentarios se han comprometido a "intentar gestionar estos puntos" y el acuerdo se aprobará de urgencia.

Según el acuerdo, consultado por Europa Press, se trata de una Propuesta de resolución de apoyo a la agricultura que será debatida en la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Mundo Rural del Parlament.

LAS PROTESTAS SIGUEN

Los agricultores que han pasado la noche en Barcelona son los mismos que cortan la C-16 desde el martes hasta el miércoles: "Desde la Catalunya central se ha decidido que las movilizaciones no van a detenerse hasta que estos acuerdos se hablen en el Parlament y haya tratos firmados", ha avisado.

"Podemos estar satisfechos, aunque la lucha no termina, se transforma, y la victoria no existe si no escribimos la historia", ha reivindicado y ha valorado que están satisfechos tras las reuniones de este jueves.

CONCENTRACIÓN ANTE EL PARLAMENT

Mientras los representantes se han reunido con Erra y con los grupos políticos y han ofrecido la rueda de prensa, unos 25 agricultores se han concentrado desde las 9.30 horas ante el Parlament, en el parque de la Ciutadella de Barcelona.

Han aparcado dos de los tractores ante el Parlament y el resto alrededor del parque.

El grueso de los agricultores concentrados este miércoles en la ciudad de Barcelona decidió por la noche volver a sus lugares de origen.