La AHC destina 11,3 millones a la promoción de vivienda pública de alquiler asequible

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa tras el Consell Executiu de este martes, en Barcelona - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha autorizado a la Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC) a destinar 11,27 millones de euros a la promoción de vivienda pública de alquiler asequible, informa la Generalitat en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes.

En concreto, se ha aprobado una subvención directa de 5,89 millones al Institut Català del Sòl (Incasòl) para actuaciones de promoción de vivienda destinadas a prevenir situaciones de exclusión residencial.

También se ha aprobado una subvención de 5,38 millones al Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) para financiar la construcción de 884 viviendas de protección pública de alquiler social y energéticamente eficientes en 10 promociones en Barcelona.