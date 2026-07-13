Aitana y el Mago Pop compran el Teatro Aquitània de Barcelona

La cantante Aitana y Antonio Díaz, el Mago Pop - DANIEL MEJÍAS

BARCELONA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cantante Aitana y Antonio Díaz, conocido como el Mago Pop, se han asociado para adquirir en propiedad el Teatro Aquitània de Barcelona, situado en la avenida de Sarrià y que abrió sus puertas como cine en 1945.

Con esta iniciativa, según explican en un comunicado este lunes, hacen una "apuesta decidida por las artes escénicas y por su ciudad".

Han afirmado que impulsan un proyecto "concebido para generar nuevas oportunidades para creadores y profesionales del sector, favorecer la producción y exhibición de nuevos espectáculos" y contribuir a fortalecer el tejido cultural" de Barcelona.

Aitana ha asegurado que creen "profundamente en el futuro de los teatros", y ha añadido que es un privilegio contribuir a preservar y hacer crecer un espacio como el Teatro Aquitània.

Por su parte, Díaz ha celebrado poder invertir en el teatro: "Esperamos aportar nuestro granito de arena para que Barcelona continúe siendo un referente internacional de las artes escénicas y para que cada vez más artistas y profesionales encuentren aquí un lugar donde desarrollar su talento".

Aseguran que se trata de un proyecto "a largo plazo" que quiere convertir este espacio en punto de encuentro, fomentar la profesionalización de las artes escénicas y la creación de empleo.