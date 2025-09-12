Aitana Sánchez-Gijón: "El camino de la actriz es infinito y nunca voy a llegar a abarcarlo todo"

Las actrices Aitana Sánchez-Gijón y Victoria Luengo, en un acto de la Acadèmia del Cinema Català - EUROPA PRESS

Recibe un homenaje de la Acadèmia del Cinema Català

BARCELONA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La actriz Aitana Sánchez-Gijón, que recibió el Goya de Honor 2025, ha asegurado este viernes que no tiene previsto dar el salto a la dirección, y ha dicho: "Para mi el camino de la actriz es infinito y nunca voy a llegar a abarcarlo todo".

En una conversación con la actriz Victoria Luengo en un homenaje en Barcelona de la Acadèmia del Cinema Català y preguntada por si se ha planteado dirigir, ha dicho que le encanta la gente que dirige y da el salto a esa faceta, pero que no tiene necesidad de dar ese paso y que se siente cómoda como actriz.

"No siento que haya llegado a ningún lado ni que haya un tope en esta profesión", ha dicho la actriz, quien ha dicho que nunca ha pensado en tirar la toalla y que se siente como una aprendiz y que quiere seguir creciendo para ser mejor actriz.

Ha asegurado que siente que está en constante evolución como actriz, creciendo, "con el saco más lleno de vida", y que su herramienta se va transformando con la vida.

Sánchez-Gijón ha subrayado que "se alimenta mucho" del talento joven en esas ganas de seguir aprendiendo en la profesión, y ha considerado que existe una conexión intergeneracional en el mundo de la interpretación.

Ha asegurado que su aprendizaje del oficio ha sido trabajando, empezando su carrera profesional a los 16 años: "Empecé a trabajar pronto y mucho", ha recordado.

Ha explicado que se siente cómoda cuando en su personaje hay "catarsis", se muestran al límite, sobre todo en el teatro, y ha dicho que le da más pudor hacer comedia en el cine que en el teatro porque según ella no tiene una vis cómica natural.

La actriz ha asegurado que en el rodaje de 'Amarga Navidad' de Pedro Almodóvar ha afrontado uno de los mayores retos en su carrera, en una escena con Leonardo Sbaraglia que han tardado cuatro días en rodar: "Lograr el tono y el tempo es una de las cosas más difíciles que he hecho en cine y que más me han satisfecho hasta ahora".

"ALMA GEMELA" CON EL DIRECTOR

Ha afirmado que en los directores de los proyectos en los que trabaja le gusta "encontrar un alma gemela", que emocionalmente esté cerca y conecte con lo frágil y volátil de la interpretación, una conjunción de almas que se ha producido en pocas ocasiones.

Sánchez-Gijón ha asegurado que le gustaría mucho hacer un papel en el cine, como ha hecho en teatro, un trabajo de composición, ya sea físico o de forma de hablar.

Preguntada por el momento de la producción audiovisual catalana, ha afirmado que le gustaría formar parte de este cine "tan talentoso" que siente con orgullo y también suyo, y ha remarcado que Catalunya es un lugar muy dotado para hacer buen cine.

El homenaje de la Acadèmia del Cinema Català a Sánchez-Gijón se completa la tarde de este viernes con la proyección en la Filmoteca de Catalunya de 'Tierra baja', de Miguel Santesmases, con presentación de la propia actriz.