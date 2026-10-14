Aitasa destina 10 millones a ampliar la planta de agua regenerada de Vila-seca (Tarragona)

El director de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Josep Lluís Armenter, durante su visita a la planta de Aitasa en Vila-seca (Tarragona) - AITASA

TARRAGONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Aitasa prevé destinar 10 millones de euros a ampliar su planta de agua regenerada de Vila-seca (Tarragona), informa en un comunicado este miércoles.

La operación permitirá incrementar en un 50% la capacidad de producción y pasar de 6 a 9 hectómetros cúbicos al año.

Forma parte de la estrategia de la empresa para diversificar los recursos hídricos disponibles, aumentar la reutilización de agua y reforzar la seguridad hídrica de la industria del territorio.

El director de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Josep Lluís Armenter, ha explicado que la regeneración "es uno de los ejes clave en la gestión del agua para los próximos años".

El consejero delegado de Aitasa, Marc Farga, ha añadido que el agua regenerada es un "paso más hacia un modelo industrial más eficiente, más responsable y más resiliente".