Aizcorbe (Vox) acusa al Gobierno de filtrar audios previos al accidente y niega politizar el duelo

El cabeza de lista de Vox por Barcelona al Congreso, Juanjo Aizcorbe, en rueda de prensa junto con algunos de los candidatos de Vox por Barcelona al Congreso y Senado - EUROPA PRESS

BARCELONA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Vox por Barcelona al Congreso, Juanjo Aizcorbe, ha acusado al Gobierno de filtrar los audios de las comunicaciones entre el centro de control de Atocha y los maquinistas de antes del accidente de tren de Urda (Toledo), y ha negado haber "politizado ningún duelo", al no cancelar sus actos por los tres días de luto, como han hecho el resto de formaciones políticas.

En rueda de prensa este jueves en la presentación de los candidatos de Vox por Barcelona al Congreso y Senado, ha criticado que se hayan filtrado los audios del maquinista de uno de los trenes accidentados cuando "todavía no se ha encontrado parte de su cuerpo, ni su cuerpo en sí".

Ha respondido a las palabras del presidente del Gobierno y candidato del PSOE a revalidar el cargo, Pedro Sánchez, que dijo que es inasumible que haya habido dos accidentes ferroviarios graves en un mismo año: "Lo que es inasumible es que no deje la candidatura y se ponga a disposición judicial para rendir cuentas ante todos", ha subrayado.

Aizcorbe ha insistido en que no quieren politizar nada, y ha defendido su derecho a "seguir trabajando y seguir denunciando la malversación, la corrupción, la cobardía y el despojo del estado de derecho en España".

RECUERDO A FÁTIMA BÁÑEZ

El candidato ha recordado que recientemente estuvo hablando con la exministra de Empleo Fátima Báñez (que viajaba en uno de los trenes accidentados y que sigue desaparecida), y ha lamentado que ya no la podrá ver "en misa de 8", donde coincidían al compartir la misma parroquia.

Por su parte, el portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha asegurado que el accidente "no es una fatalidad inevitable, no es un error humano, es una cadena de errores y de negligencias", y lo ha atribuido a la dejadez, el abandono y la corrupción del Gobierno.

"Cuando la gestión pública se sustituye por los bailes, las risas, el coste se paga con las vidas humanas", ha sostenido el portavoz de Vox, que ha añadido que España no soporta más a este Gobierno, al que ha acusado de mentir.