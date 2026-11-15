Alamany defiende las Terres de l'Ebre (Tarragona) frente al "plan nacional del agua" de Vox

El cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, y la candidata de ERC al Congreso por Tarragona, Norma Pujol - EUROPA PRESS

Norma Pujol asegura que no permitirán que PP y Vox roben "ni una gota" a las Terres de l'Ebre

TORTOSA (TARRAGONA), 15 (EUROPA PRESS)

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha defendido este domingo las Terres de l'Ebre (Tarragona) frente al "plan nacional del agua" y el trasvase del Ebro que defiende Vox, y ha reivindicado a ERC como muro de contención contra la extrema derecha.

Ha coprotagonizado un acto en Tortosa (Tarragona) con el cabeza de lista al Congreso, Gabriel Rufián; la cabeza de lista por Tarragona al Congreso, Norma Pujol; la cabeza de lista por Tarragona al Senado, Noemí Llauradó; el 2 al Senado por Tarragona, Xavier Faura, y la alcaldesa de Tortosa, Mar Lleixà.

Alamany se ha referido a Vox al decir que "ellos hablan de una gestión más eficiente del agua, que al final es un eufemismo para decir que el agua de aquí debe estar en los regadíos de Murcia y los señoritos de los campos de golf", y ha lamentado que su propuesta es volver a los años del trasvase y del expresidente popular José María Aznar.

NORMA PUJOL

Norma Pujol ha destacado que "la única vez en la historia en que los catalanes han vencido al Estado" fue cuando se logró parar el Plan Hidrológico de Aznar, y ha advertido de que ahora vuelve a surgir esta misma amenaza.

"La gente del Ebro no les permitiremos que nos roben ni una gota de agua", ha subrayado la candidata al Congreso por Tarragona, y ha defendido que esta tierra tenga las mismas oportunidades que las de cualquier otro lugar.

NOEMÍ LLAURADÓ

Noemí Llauradó ha asegurado que algunos partidos no tienen un compromiso con las Terres de l'Ebre, tras lo cual ha criticado que el PP "ha decidido que en Tarragona no se presenta al Senado, ya le va bien que les represente la extrema derecha".

Llauradó lo considera una visión reduccionista, y ha reprochado que los Comuns también han decidido hacer lo mismo con el PSC.