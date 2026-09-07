Alamany (ERC) acusa al Govern de "ir a remolque" con la huelga educativa y pide tomar decisiones

La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, ha acusado al Govern de "ir a remolque" con la huelga de profesores con la que comenzará el curso este martes, y les ha pedido que se pongan a trabajar y tomen decisiones para resolver la crisis educativa.

"Aquellos que se presentaron a unas elecciones diciendo que eran los campeones de la gestión, no hacen más que acumular problemas de gestión que afectan al día a día de la cotidianidad de las familias. Por eso pedimos que dejen de presumir de gestión y que se pongan a trabajar", ha afirmado en rueda de prensa este lunes.

Alamany ha preguntado al Govern si "alguien pensó que era buena idea marcharse de vacaciones para que el primer día del curso escolar las huelgas se las coman las familias, los niños y los docentes", tras lo que ha criticado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha ya pedido una tregua a los sindicatos, ya que considera que debería haber dialogado con ellos en verano.

La dirigente republicana ha sostenido que la crisis educativa tiene dos vertientes: la del conflicto laboral, que ha pedido resolverla "cuanto antes mejor", y el reto educativo, para lo que ha insistido en la propuesta de ERC de llegar a un acuerdo de estabilidad para la educación y encontrar consensos.

MODELO DE FINANCIACIÓN

Tras la aprobación el viernes del nuevo modelo de financiación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), con el voto en contra de las comunidades gobernadas por el PP y las socialistas de Asturias y Castilla la Mancha, Alamany ha asegurado que es "incomprensible que un partido como Junts" se oponga al nuevo modelo y vote en contra en el Congreso.

"Esto no va de que ERC se ponga una medalla. Si quieren medallas, se las damos todas. Esto va de que Catalunya tenga una financiación que pueda hacer avanzar al país", ha subrayado Alamany, que cree que Junts debe decidir si quiere que Catalunya cuente con 4.700 millones de euros más o que ese dinero se lo quede el Gobierno.

Sobre las negociaciones en este ámbito con los de Carles Puigdemont, la número dos de los republicanos ha explicado que nunca han dejado de hablar con Junts de este tema: "No nos hemos cansado de establecer contactos, puentes, con Junts. No lo dejaremos de hacer".

Alamany ha insistido en que Catalunya no se puede permitir dejar pasar esta oportunidad de tener un nuevo sistema porque "alguien crea que más importante dejarlo pasar y que alguien se cuelgue una medalla".