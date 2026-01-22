Alamany (ERC) agradece a Puente reconocer que el déficit de inversión en Rodalies provoca accidentes

La secretaria general de ERC y líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Elisenda Alamany, en un acto del Cercle d'Infraestructures - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de ERC y líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Elisenda Alamany, ha agradecido que el ministro de Transportes, Óscar Puente, reconozca que "el déficit de inversión estructural" en Rodalies puede provocar accidentes como el de Gelida (Barcelona).

"Le agradezco la sinceridad al ministro Puente hoy cuando ha dicho que evidentemente los accidentes tienen relación con el déficit de inversión estructural que ha habido en nuestro país", ha sostenido la dirigente republicana en un acto este jueves organizado por el Cercle d'Infraestructures.

Alamany también ha calificado de escándalo que este jueves tampoco funcione ninguna línea de Rodalies: "Se tienen que parar las líneas porque no saben dónde puede ir a petar el accidente", y ha alertado de que la posibilidad de un accidente ya no es una anécdota sino que puede replicarse, poniendo en riesgo la seguridad de los ciudadanos.

También ha destacado que gracias ERC se ha constituido la empresa mixta de Rodalies, y ha llamado a quienes quieran solucionar el problema de las infraestructuras a sumarse a este avance en soberanía.

Además, ha señalado que esta nueva empresa "puede ser imperfecta", pero no es el camino final, sino un proceso de transición hacia un nuevo modelo de gobernanza.

"Seas o no independentista, es evidente que la gestión descentralizada de una infraestructura tan prioritaria como es Rodalies es una prioridad", ha destacado Alamany.

ACUERDO DE FINANCIACIÓN

En cuanto al nuevo acuerdo de financiación entre el Gobierno y ERC, la dirigente republicana ha sostenido que es un debate que "va más allá de la ideología", y ha reconocido que no es el acuerdo que los republicanos habrían hecho, pero es fruto de una negociación.

"Cuando se habla de concierto económico, a mi me gustaría la independencia, pero estamos donde estamos. Uno no puede estar esperando al día D para proclamar la independencia si no da pasos", ha afirmado Alamany en alusión velada a las críticas de Junts al acuerdo.

Ha insistido en que no es el modelo que ERC aplicaría pero es "un avance en soberanía innegable" y un buen acuerdo para Catalunya, y por eso recibe, a su juicio, tantas críticas desde otros territorios del Estado.