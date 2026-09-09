Alamany (ERC) aplaude la Ley Europea de Vivienda y avisa: "Hay que seguir trabajando con firmeza"

Archivo - La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, interviene durante el 95 aniversario de ERC, en la Estació del Nord, a 14 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El partido se fundó en Barcelona en marzo de 1931, así que este año est - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de ERC y presidenta de los republicanos en el Ayuntamiento de Barcelona, Elisenda Alamany, ha aplaudido la nueva Ley Europea de Vivienda presentada este miércoles y ha avisado: "Hay que seguir trabajando con firmeza más allá de las palabras".

En un comunicado este miércoles, ha reivindicado que "lo que hoy guía a Europa sean las leyes que ERC impulsó desde el Govern", como la regulación de los alquileres, de los alquileres de temporada y la eliminación de los pisos turísticos.

"Los que antes arrastraban los pies hoy aplauden este sentido común", ha apuntado Alamany, que ha alertado de que la nueva norma recorte el fondo de cohesión, por lo que es necesario seguir luchando por el derecho de la vivienda en todas partes.