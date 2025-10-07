Alamany (ERC) condiciona la negociación de cuentas en Barcelona a subir un 30% el gasto en vivienda

La líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Elisenda Alamany - Alberto Paredes - Europa Press

Ve "importante" que el catalán se vincule al sector tecnológico o el audiovisual

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona y secretaria general del partido, Elisenda Alamany, ha condicionado este martes la negociación de los presupuestos en la capital catalana al incremento de un 30% del gasto en vivienda y a la renovación de un 80% del parque "envejecido" existente en la ciudad.

"Es inaceptable dejar que esta ciudad cada vez expulse a más jóvenes. Barcelona no tiene capacidad para crecer y la oferta es limitada", ha dicho en una entrevista en '20 Minutos' recogida por Europa Press al preguntársele por las condiciones de los republicanos para sentarse a negociar las cuentas de 2026 en Barcelona.

Ha negado que su formación haya empezado a tener conversaciones con el Gobierno municipal al respecto, pero ha señalado que hay cuestiones "clave" que ya han pasado por el pleno como la gobernanza del turismo, y lo ha ejemplificado en el recargo turístico que, según ella, ERC ha impulsado.

"Sabemos que necesitan nuestros votos y nunca perdemos la oportunidad de marcar el rumbo con nuestras prioridades a un gobierno sin demasiados proyectos para la ciudad y con una oposición desdibujada", ha dicho.

CASA DE LOS CREADORES DE CONTENIDO EN CATALÁN

Uno de los acuerdos para los presupuestos de 2025 entre socialistas y republicanos es la casa de los creadores de contenido en catalán, la cual deberá "materializarse próximamente" y que, en sus palabras, antes de que acabe el año se inaugurará el proyecto piloto con su propia gobernanza.

"Es importante que la agenda del catalán se vincule a sectores estratégicos, como el tecnológico, en el ámbito audiovisual. Es estratégico para que el uso social del catalán crezca entre los jóvenes. Es clave que Barcelona, como capital del país, se comprometa en esta batalla", ha expresado.

Ha afirmado que el sector de los videojuegos es otro de los sectores en los que el catalán tiene que estar "con normalidad".