Alamany (ERC) defiende el "equilibrio" para una Barcelona ambiciosa pero que proteja su identidad

Danza de 'gegants durante las celebraciones de la Mercé, en la plaza Sant Jaume - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona y secretaria general del partido, Elisenda Alamany, ha defendido este miércoles que la ciudad debe mantener el "equilibrio" para ser ambiciosa y a la vez proteger su identidad.

En una atención a los medios desde el consistorio por la celebración de La Mercè, ha asegurado que su formación "encuentra soluciones y pone herramientas" para recuperar lo que ha definido como un equilibrio que se ha ido perdiendo en los últimos años.

"Queremos una Barcelona que proteja su lengua, queremos una Barcelona que gobierne el turismo, que no deje que ningún vecino y vecina sea expulsada de nuestra ciudad. Esta es la Barcelona que queremos y estoy confiada en que cada vez más es la Barcelona que quiere la gente", ha resumido.

También se ha referido a Gaza y al viaje del concejal de ERC Jordi Coronas en la flotilla: "Hay vidas en peligro ante el genocidio en Gaza, hay muchos compañeros y compañeras de nuestra ciudad, entre los cuales nuestro compañero Jordi Coronas, capitán de un barco con 22 personas a bordo, que tiene muy claro que, aunque se lo pidiera el partido, no dejaría la embarcación", ha dicho emocionada.

"Nos sentimos muy orgullosos y orgullosas de Jordi Coronas porque representa muy bien también a las personas comprometidas de esta ciudad", ha añadido.