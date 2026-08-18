Alamany (ERC) defiende una identidad catalana "inclusiva" y apuesta por el reequilibrio territorial

Archivo - La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, en una imagen de archivo - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, ha defendido una identidad catalana "inclusiva", ya que considera que la lucha en el entorno de la identidad será clave en los próximos años, y ha apostado por el reequilibrio territorial de Catalunya.

En una conferencia este martes en las XVII Jornades de la Fundació Josep Irla, en el marco de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE), en Prada de Conflent (Francia), Alamany ha reivindicado esta identidad inclusiva que "abre los brazos a todo el que quiera ser catalán, que sienta catalán, que aprenda la lengua y la cultura y que mire al mundo con ojos catalanes".

En un comunicado, el partido ha explicado que su número dos también ha apostado por "recuperar la Catalunya-ciudad para tener un país más fuerte", con el objetivo de superar las múltiples crisis que asegura que atraviesan a Catalunya y la están llevando cerca del colapso.

"Tenemos una Catalunya y unos Països Catalans cerca del colapso, porque el país da señales de petar. Los motivos que fueron en buena parte la explicación de un proceso político de ruptura, ahora, años después, son parte de la explicación de nuestra debilidad como país y como sociedad", ha asegurado.

La portavoz republicana ha mencionado motivos que tensionan Catalunya como la crisis de la vivienda, la desinversión en las infraestructuras, la desigualdad territorial y los "acelerados cambios demográficos".

LA CATALUNYA DE LOS 10 MILLONES

"Algunos, todo satisfechos, van diciendo que el objetivo es llegar a los 10 millones. Lo que no dicen es que hablamos de 10 millones en un país con recursos y servicios de 6 millones. Y mal gestionados", ha reprochado Alamany.

Ante el desequilibrio territorial que considera que perjudica a Catalunya, Alamany ha recetado "determinación, recursos y tiempo", así como priorizar las ciudades medianas y las capitales de comarca.

La también candidata de ERC a la Alcaldía de Barcelona ha apostado porque la ciudad "ejerza de capital, ayudando al país y participando en todos los debates", y ha defendido que Barcelona contribuya a tejer estrategias de dinamización económica para que las ciudades medias sean nuevos polos en sus territorios.