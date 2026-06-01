Alamany (ERC) exige a Sánchez dar explicaciones en el Congreso "cuanto antes" sobre Zapatero y PSOE

La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, ha exigido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dé explicaciones en el Congreso "cuanto antes" sobre las investigaciones judiciales que afectan al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y al PSOE.

"Si Pedro Sánchez está tranquilo, si está seguro de lo que está haciendo, lo que no es de recibo es esperar un mes a dar explicaciones", ha sostenido en rueda de prensa este lunes, después de que el Gobierno haya situado la comparecencia de Sánchez después del Consejo Europeo del 18 y 19 de junio.

Alamany ha asegurado que desde ERC son conscientes de "hay estructuras de Estado que actúan con motivaciones políticas", pero también ha añadido que el silencio alimenta las dudas, por lo que considera que el presidente del Gobierno no puede esperar tantas semanas a dar explicaciones ante la Cámara baja.

"Creemos que el PSOE no puede continuar como si nada mientas se multiplican estos señalamientos. Somos conscientes de que existen estas estructuras de Estado con motivaciones políticas. Nosotros las sufrimos como los primeros", ha subrayado la número dos de los republicanos.

EXPLICACIONES A ILLA

De la misma manera, ha señalado que pedirán explicaciones al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el Parlament por las informaciones vinculadas a la documentación que la UCO ha pedido sobre la financiación de la campaña del PSC de las elecciones catalanas de 2024, aunque no ha concretado de qué manera, al ser preguntada si apoyarán la petición de comparecencia registrada por Junts en la Cámara catalana.

Sobre si considera que la legislatura está agotada, Alamany ha respondido que no sabe cuándo se convocarán elecciones, ya que es potestad del presidente del Gobierno decidirlo, aunque ha avisado de que también hay otra manera "más accidentada" de que haya comicios, en alusión a una eventual moción de censura.

Ha descartado que desde ERC se estén planteando apoyar una moción de censura instrumental encabezada por el PP, y ha añadido: "ERC no dará aire a ninguna posibilidad de que aparezca una mayoría alternativa que quiera liquidar nuestro país, que quiera liquidar Catalunya", ha argumentado.

CANDIDATURA A LAS GENERALES

Alamany ha detallado que este sábado ERC celebrará un Consell Nacional en el que aprobarán el reglamento para escoger candidato a las elecciones generales y también servirá de preparación para las municipales, y ha deseado que el actual portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, sea quien encabece la lista de los republicanos en unas generales.

"Estoy convencida de que será una lista donde todo el mundo se podrá sentir cómodo. Y, evidentemente, con Gabriel Rufián al frente si él quiere, porque es uno de nuestros mejores activos que tenemos en el partido", ha subrayado.

Alamany también ha asegurado que no le dan "importancia" a la investigación por parte Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) del diputado de ERC en el Parlament y exconseller de Interior, Joan Ignasi Elena, por un presunto delito de prevaricación en adjudicaciones irregulares en Altafulla (Tarragona).

La portavoz republicana ha sostenido que es "un trámite", y ha destacado que Elena se ha mostrado predispuesto a dar las explicaciones que hagan falta en sede judicial.