Alamany (ERC) lamenta los bombardeos de EE.UU. a Venezuela: "Trump es un peligro para la democracia"

Archivo - La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona y secretaria general del partido, Elisenda Alamany, ha lamentado los bombardeos de EE.UU. a Venezuela, y ha asegurado que el presidente estadounidense, Donald Trump, es "un peligro para la democracia".

"Un país democrático no puede ir bombardeando países a su conveniencia. Y EE.UU. tiene tradición. Es necesario defender el derecho internacional", ha reivindicado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Trump ha anunciado este sábado que el Ejército de EE.UU. ha capturado a Maduro y a su esposa, la primera dama Cilia Flores, durante una operación militar ejecutada esta madrugada acompañada de una serie de bombardeos contra la capital del país, Caracas, y los estados de Aragua y La Guaira.