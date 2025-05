Alamany (ERC) pide que la CE limite la compra de viviendas en ciudades a los fondos de inversión

Acusa a los Comuns de hacer "postureo" al no participar de la misión del PE sobre la crisis de vivienda

BARCELONA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de ERC y líder republicana en el Ayuntamiento de Barcelona, Elisenda Alamany, ha reclamado a la Comisión Europea (CE) que limite la compra de viviendas en las ciudades a fondos de inversión europeos, en el marco de la misión de eurodiputados que visitan Barcelona desde este lunes y hasta el miércoles para analizar la crisis de la vivienda.

En declaraciones este lunes ante el Ayuntamiento de Barcelona, Alamany ha asegurado que limitar la compra a fondos de inversión permitiría que "la gente compre con un compromiso con su ciudad, que es la manera de garantizar la identidad, la lengua y la vida comunitaria en la ciudad".

La dirigente republicana ha pedido pasar a la acción en materia de vivienda en Barcelona y en Catalunya: "Hemos perdido 10 años en Barcelona, un tiempo precioso, donde evidentemente se han hecho muchos análisis, muchos debates sobre la vivienda, pero los resultados son los que son", ha criticado.

"Si hoy se ha podido actuar con determinación o ha habido políticas que han incidido en el mercado en el acceso a la vivienda es gracias a Esquerra Republicana", ha destacado Alamany, que ha asegurado que se ha podido regular el precio del alquiler habitual, del alquiler de temporada y eliminar los pisos turísticos en Barcelona, textualmente.

"POSTUREO" Y GESTICULACIÓN

Ha acusado a los Comuns de "postureo" y de gesticulación al decidir no participar en la misión de eurodiputados, ya que se ha vetado, según ellos, de la agenda a la Plataforma de Afectador por la Hipoteca (PAH) y han cambiado una visita en El Prat de Llobregat --donde gobiernan los Comuns-- por una a Badalona (Barcelona), gobernada por el PP.

"Me preocupa más la gente que hoy no tiene casa donde vivir en Barcelona, que no la gente que quiere borrarse de ciertas misiones por gesticulación. Y creo que ya hace demasiado tiempo que la gesticulación dura sobre los debates en políticas de vivienda", ha criticado Alamany.

Ha explicado que la agenda de la misión se decide por votación entre los miembros de la Comisión Especial, tras lo que ha lamentado que con la representatividad actual en el Parlamento Europeo "hay ciertas entidades que forman parte del orden del día y otras que, desgraciadamente, no están", tras lo que ha afirmado que les habría gustado que estuviera la PAH.

"Dejar una silla vacía o bajar los brazos no es una solución, porque entonces la agenda política de vivienda no se hace de acuerdo con lo que necesita Barcelona, sino con lo que quizás quiere la extrema derecha en el Parlamento Europeo", ha sostenido.