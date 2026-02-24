Alamany (ERC) propone una bonificación universal del 50% para el comedor escolar en Barcelona

Alamany en declaraciones a los medios este martes - EUROPA PRESS

BARCELONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de ERC en Barcelona y secretaria general del partido, Elisenda Alamany, ha avanzado este martes que propondrán en el pleno de Barcelona de este viernes una bonificación universal del 50% para el comedor escolar.

En declaraciones a la prensa, ha añadido que para las familias que ya reciben alguna bonificación --que cubren entre el 70% y el 100% del coste del comedor-- esta ayuda se amplíe para cubrir el 100% del precio.

Alamany ha asegurado que el comedor escolar es una "herramienta de equidad, pero también de conciliación laboral, ante el puzzle de horarios que tienen hoy en día las familias de Barcelona", y que se ha visto afectado por el aumento del coste de la vida.

"Creemos que las familias con niños ya están soportando una carga considerable con el coste del comedor escolar", y ha cifrado en 40 millones de euros el coste de implementar esta medida.

Ha defendido costearlo con los recaudado por la tasa turística, cuya última subida se prevé aprobar definitivamente en el Parlament este miércoles.

MAYOR COSTE DE LA VIDA

Asimismo, ha abierto la puerta a que la Generalitat cofinancie las nuevas ayudas, ya que "Catalunya también vive un encarecimiento del coste de la vida y también tiene unos datos alarmantes de pobreza infantil", propuesta que también presentarán en la Cámara catalana.

"Creemos que las familias de nuestra ciudad, la clase media y trabajadora, viven un sandwich donde por un lado la gente es demasiado rica para ser ayudada, para que los poderes públicos les ayuden, pero demasiado pobre para salir adelante", ha señalado Alamany.