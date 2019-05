Alan Hollinghurst novela la "incertidumbre" vivida en Oxford durante el Blitz

Publicado 14/05/2019 13:59:01 CET

"Sexualidad, amistad y arte" en aquella época se citan en sus páginas

El escritor británico Alan Hollinghurst aborda la "incertidumbre" que se vivió en la ciudad británica de Oxford durante el Blitz, los bombardeos en Reino Unido por parte de la Alemania nazi entre 1940 y 1941, en la novela 'El caso Sparsholt' (Anagrama).

En la historia, el apuesto David Sparsholt llega como estudiante a la Universidad de Oxford y con un grupo de jóvenes monta un club literario; mientras Londres sufre el infierno del Blitz y el futuro del país resulta incierto, Oxford es una suerte de limbo donde los jóvenes exploran los placeres de la cultura, la amistad y el deseo, sabedores de que en cualquier momento los pueden llamar a filas.

En rueda de prensa este martes, el autor ha dicho que el Blitz fue un periodo fascinante al que Reino Unido sobrevivió --pero entonces no era seguro y todo apuntaba a que serían vencidos--: "He intentado captar la angustia, el temor y el miedo", ha sintetizado el autor.

EL BLITZ DE OXFORD

Ha dicho que no quería escribir sobre Londres, donde tuvo el lugar el Blitz, sino en Oxford, a 70 kilómetros de la capital, adonde "muchas cosas fueron trasladadas por motivos de seguridad", como los 'colleges' y los servicios secretos, que se dividieron en ciudad y campo.

Ha subrayado que "fue un periodo muy inhabitual", porque si lo normal era que los estudiantes pasaran en la Universidad de Oxford tres o cuatro años de aprendizaje y descubrimientos, en aquella época iban a pasar uno y tenían la incertidumbre de ser llamados a filas.

Hollinghurst ha destacado que fue "una época muy poco convencional y especialmente fascinante", que ha plasmado de la mano de Sparsholt, y después de su hijo Johnny, un pintor especializado en retratos que redescubrirá a su padre y que tendrá una relación con un pintor francés, relatando así medio siglo de historia británica.

"En ningún momento he tratado de hacer un retrato del estado de la nación. El libro trata más de la sexualidad, la amistad y el arte que del Reino Unido,", ha añadido el escritor.

No obstante, ha indicado que si se suman las diferentes piezas de su obra conforman un relato de la vida británica del siglo XX, sin ser algo que responda a una intención: "No he querido de una manera deliberada estudiar la vida británica, aunque veo que el estudio está ahí".

SEXO EN EL APAGÓN

De hecho, ha descrito que en aquella época "la gente tuvo mucho sexo" y que cuando llegaba el anochecer se iniciaba el apagón y no se podía tener luz encendida para no atraer a los bombarderos.

Ha detallado que entonces, "el miedo a morir despertaba carga erótica bastante fuerte", y esa carga es la que ha querido explorar, junto a lo desconocido y lo incierto.

Sobre el título, ha dicho que le gusta poner frases que no se entienden hasta el final, y le gusta que el lector vaya pensando y reinterpretando el título a medida que avanza el libro, en una interpretación que va variando: "Me gusta mucho inducir a error".