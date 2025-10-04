Alba López (PSC), nueva alcaldesa del Catllar (Tarragona) por el pacto de mandato cuatripartito

TARRAGONA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno municipal del Catllar (Tarragona) ha investido alcaldesa este sábado a Alba López (PSC) en cumplimiento del pacto de mandato entre PSC, MO1-TE, Junts y ERC.

Ocupa la Alcadía tras las renuncias de Xavier Canadell (MO1-TE) y Jordi Ruiz (Junts), y este relevo no cambia el cartapacio municipal ni los 7 concejales de gobierno de estas cuatro fuerzas, informa el Ayuntamiento en un comunicado.

La alcaldesa ha tomado posesión tras obtener los votos de los 7 concejales del gobierno, mientras que los 4 de Som Catllar han votado a su cabeza de lista, David Rodrigo.

Para los 19 meses que quedan en el mandato 2023-27, López prioriza continuar con una gestión económica rigurosa manteniendo saneado el Ayuntamiento, arreglar calles, preservar el entorno natural, impulsar la cultura, la fiesta popular y el deporte, con la zona deportiva prevista, "y sobre todo garantizar un futuro mejor".

La portavoz de Som Catllar, Maria de Mar Coso, ha mostrado su rechaco al gobierno cuatripartito: "Es un pacto de perdedores. Querían conseguir a escondidas, en los despachos y en secreto, aquello que no habían conseguido a las urnas".