Albares afirma que la UE "no debe resignarse a una 'realpolitik' mal entendida" y pide integración

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en la sesión inaugural del Congreso de la Unión de Federalistas Europeos (UEF) en Barcelona. - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha afirmado que la Unión Europea "no debe resignarse a una 'realpolitik' mal entendida" ante el actual contexto internacional, y ha pedido más integración europea, ya que considera que es sinónimo de paz.

Lo ha dicho este viernes en la sesión inaugural del Congreso de la Unión de Federalistas Europeos (UEF) en el Palau de Pedralbes de Barcelona, junto con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el vicepresidente del Parlamento Europeo Javi López, y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret.

"Quienes apoyan la guerra, quienes aceptan el unilateralismo, quienes permiten que las voces de extrema derecha antieuropeas erosionen la fortaleza de nuestro proyecto común, van directamente contra los intereses de los españoles y de los europeos, directamente contra su bienestar", ha sostenido Albares.

Ha sostenido que el realismo europeo actual significa defender el derecho internacional, la carta de Naciones Unidas, defender los derechos humanos y la paz" y evitar que la guerra se convierta en un instrumento más para conseguir objetivos de política exterior, tras lo que ha defendido que la UE asuma el momento actual con ambición.

"Es la hora de una Unión soberana, independiente, con voz e identidad propia, capaz de defender tanto sus intereses como sus principios", y ha sostenido que la UE tiene que ser la voz global que introduzca la razón, la diplomacia, el diálogo y la negociación en escenario donde otros solo buscan guerra y confrontación.

LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO

Ha alertado de que la situación actual "no es una crisis pasajera, es un cambio de época, que se manifiesta cada día, tanto en el número como en la intensidad de conflictos", y ha añadido que esto tiene consecuencias en el precio de la energía, tras lo que ha reivindicado las medidas impulsadas este viernes por el Gobierno para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio.

Albares ha insistido en que Europa debe dotarse de las herramientas adecuadas y activar las políticas necesarias en el actual contexto, por lo que ha apostado por no depender de terceros en ámbitos estratégicos: "Necesitamos una Europa soberana, que no tiene por qué ser una Europa en contra de nadie, sino a favor de la cooperación, de la paz y del entendimiento".

El ministro ha pedido avanzar en proyectos que refuercen la autonomía europea, como una defensa y una seguridad común, una industria militar integrada y con capacidad de decisión y un ejército europeo propio, para lo que ha pedido dar "un salto cualitativo" y no esperar más mientras la guerra se expande.

También ha asegurado que se debe preservar el modelo social europeo, y ha llamado a plantar cara a "la extrema derecha que quiere ver una Europa débil y dividida", y ha recordado que la UE es más que una unión de Estados y que nació con una promesa de paz, dignidad humana y cohesión social.

DOMÈNEC RUIZ

El presidente de la UEF, Domènec Ruiz, ha destacado el "liderazgo" de España en cuestiones internacionales como en la relación de Europa con Estados Unidos y la guerra de Irán, así como en la reforma institucional de la Unión Europea.

Así, ha instado a que España continúe "dando un impulso al proyecto europeo junto con Alemania y Francia" ahora que se cumplen 40 años de la adhesión a la UE, y ha pedido al Gobierno su ayuda para recordar al Consejo Europeo la propuesta de reforma de los tratados que ya transmitió España durante su presidencia del Consejo.

ENRIQUE BARÓN

El presidente de la UEF España, Enrique Barón, ha señalado que con la Constitución española "el trabajo no está acabado", tras lo que ha apostado por lograr que el Senado sea la cámara representativa de las comunidades autónomas de los pueblos de España, y que se aborde el debate de la solidaridad y de la organización federal empezando por la caja, en alusión a la financiación autonómica.

También ha reivindicado el 'No a la guerra' ante el conflicto en Oriente Medio: "Es un sí a la paz. Los europeos hemos sido capaces de superar muchas guerras civiles, estamos construyendo una Europa federal, aunque no nos lo creemos del todo, pero aquí no se está construyendo ni una Europa imperial, ni una Europa de monarquías absolutas, ni una Europa basada en el poder. Es una basada en la unión, en la memoria".