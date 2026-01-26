Albares y Duch formalizan la incorporación del Govern a la Unesco y ONU Turisme

Albares y Duch tras firmar los convenios en Madrid - GENERALITAT

BARCELONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, y el conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, han firmado este lunes en Madrid dos convenios --en catalán y castellano-- que formalizan la incorporación del Govern a la Unesco y ONU Turismo.

Este acuerdo "es un paso muy relevante, inédito en la acción exterior catalana, que implicará tener representación de la Generalitat en estos dos organismos internacionales", informan desde la Conselleria de UE y Acción Exterior en un comunicado.

En un vídeo, Duch ha asegurado que estos convenios harán que "a partir de ahora Catalunya esté representada tanto en la Unesco como en ONU Turismo".

Reitera que estos protocolos "lo que hacen es abrir el camino para que, en su momento, en unos meses, Catalunya se convierta en miembro asociado de estos dos organismos internacionales".

"Es un paso adelante muy importante para la presencia internacional de Catalunya. Nos tenemos que felicitar por este acuerdo con el Ministerio. Es evidente que a partir de ahora tendremos mucha más influencia en algunos organismos que tienen un efecto directo en muchas competencias del propio Govern", añade.