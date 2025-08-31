Albares: España tiene una política exterior global "que va desde Washington hasta Pekín"

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

"Europa tiene que dar un salto en su autonomía y en su soberanía"

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha destacado este domingo la influencia de España en el mundo: "Nunca ha tenido tanto peso internacional como ahora. Por primera vez en la historia tiene una política exterior global que va desde Washington hasta Pekín", y lidera iniciativas en la UE.

En una entrevista de 'La Vanguardia' recogida este domingo por Europa Press tras la reunión de Copenhague con sus homólogos de la UE, ha subrayado que en ella presentó un plan de acción europeo frente a la guerra en Gaza: "Cada vez más Estados se suman a nuestra posición".

Sobre que España no estaba en las últimas reuniones sobre los aranceles de EE.UU y sobre Ucrania, ha respondido que España está teniendo voz propia en todas las crisis, que "la influencia internacional de un país no se mide por una foto" y que a veces el precio de aparecer en una foto es precisamente no influir.

ÁFRICA E INMIGRACIÓN

Ha insistido en que la política exterior española va desde EE.UU. (ha puesto como ejemplo una nueva declaración hispano norteamericana 20 años después) hasta China (como potencia demográfica, militar, comercial y en el Consejo de Seguridad de la ONU), pasando por África: "Acabamos de aprobar una nueva estrategia y donde tenemos una interlocución creciente con estos países que son absolutamente fundamentales para España", en alusión a Marruecos, Mauritania y Senegal.

Respecto a la inmigración desde este continente, ha calificado la política migratoria española de enormemente exitosa gracias a la cooperación con países "amigos africanos", y ha dicho que las últimas cifras de Frontex reflejan un descenso del 30% en la llegada de emigrantes irregulares a España y de un 40% en la ruta de Canarias, que considera la más peligrosa.

EUROPA ANTE ISRAEL

En cuanto a la UE, ha afirmado que "este es un momento en el que Europa tiene que dar un salto en su autonomía y en su soberanía, en que Europa tiene que afirmarse", proteger y desarrollar aspectos de su propia política comunitaria.

Además Albares defiende, en plena guerra en Gaza, que "Europa no puede mantener su relación con Israel en estas circunstancias como si nada ocurriera" y que España es partidaria de suspender el acuerdo comercial europeo con los israelíes.

APOYA LA FLOTILLA A GAZA

En el día en que parte de Barcelona una flotilla hacia Gaza, ha constatado su apoyo: "Como en situaciones similares anteriores vamos a proteger a nuestros ciudadanos".

Ha destacado que el Gobierno ya había estado en contacto otra veces con flotillas ante cualquier incidente y le había dado protección diplomática y consular: "En este caso la protección será exactamente la misma que hemos ofrecido en todo momento desde nuestras embajadas más cercanas".

EL CATALÁN EN LA UE

Sobre conseguir la oficialidad del catalán en la UE, ha respondido que "tarde o temprano el catalán y el resto de lenguas oficiales del Estado lo serán también dentro de la UE".

"El asunto sigue encima de la mesa del Consejo y no lo vamos a retirar nunca", ha añadido.