Albares pide que el acuerdo de paz en Gaza se cumpla "por todas las partes, en todos sus términos"

El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante la segunda jornada del foro 'World in Progress', en el Palau de Congressos de Catalunya, a 21 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España).

Llama a "ejercer presión" si se obstaculiza la entrada de ayuda humanitaria en Gaza

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reclamado que el acuerdo de paz para Gaza se cumpla "por todas las partes en todos sus términos", y ha defendido que ha llegado el momento de la paz.

En su intervención este martes en el foro 'World in Progress' organizado por Prisa, ha señalado que este pacto no es un punto de llegada sino "un camino muy incierto", y ha insistido en la aplicación de la solución de los dos Estados.

Albares ha afirmado que el primer paso es la entrada masiva de ayuda humanitaria para "acabar con la hambruna inducida en Gaza", y ha reclamado que no se pongan trabas a la entrada de los camiones y que los cruces fronterizos permanezcan abiertos y se facilite la entrada de alimentos y medicamentos.

"La ayuda humanitaria incondicional es, en este momento, nuestra máxima prioridad. Y si se ve obstaculizada, tenemos que estar dispuestos a ejercer presión para que se elimine cualquier obstáculo al flujo de la ayuda", ha subrayado el ministro, que ha destacado que la labor de la Unrwa es fundamental, ya que cree que es la única agencia capaz de desplegar una infraestructura eficaz en Gaza.

RECONSTRUCCIÓN "EXTREMADAMENTE COMPLEJA"

También ha señalado que la reconstrucción temprana será "extremadamente compleja", ya que hay millones de toneladas de escombros en Gaza y más del 90% de sus infraestructuras están completamente destruidas, según sus datos.

Albares ha sostenido que para que los gazatíes puedan regresar a sus hogares, es necesario "un esfuerzo sostenido de toda la comunidad internacional y también la colaboración de Israel", y ha avisado de que la solución de los dos Estados está amenazada y el acuerdo de paz puede descarrilar en puntos como la descolonización de Cisjordania.

"Es hora de dejar atrás décadas de dolor y destrucción, es hora de romper esta espiral terrible de víctimas inocentes, es hora de levantar los ojos hacia una paz que es posible. Se ha hablado mucho en estos dos últimos años del día después, ese día es hoy", y ha llamado a aprovechar esta oportunidad para hacer realidad la paz.

UCRANIA

En cuanto a la guerra de Ucrania, el ministro de Asuntos Exteriores ha subrayado que el final de esta contienda "en ningún caso puede recompensar al agresor", ante las aspiraciones rusas para la cesión de territorio ucraniano.

"Lo que Putin no perdona a Ucrania es que sueñe con ser un día uno de nosotros, un miembro de la UE", ha afirmado Albares, y ha destacado que España va a cumplir con su palabra y va a apoyar a Ucrania tanto tiempo como sea necesario para defender su independencia, soberanía e integridad territorial.

Ha añadido que, ante el cuarto invierno en guerra en Ucrania, España ha enviado esta semana 70 generadores eléctricos a este país para apoyar a su sistema eléctrico, y ha llamado a movilizarse tanto por Ucrania como por Gaza, porque es "ayudarles a vivir".