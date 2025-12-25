Albert Batlle encabeza la ofrenda del Ayuntamiento de Barcelona a la tumba de Macià

Los concejales de Barcelona Jordi Coronas, Jordi Castellana (ERC), el teniente de alcalde Albert Batlle y los concejales de Junts Damià Calvet y Joan Rodríguez en la ofrenda a la tumba de Francesc Macià. - LORENA SOPENA-EUROPA PRESS

BARCELONA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, ha encabezado este jueves la tradicional ofrenda floral del consistorio a la tumba del expresidente de la Generalitat republicana Francesc Macià, que murió el día de Navidad de 1933.

Batlle ha estado acompañado por los concejales de ERC Jordi Coronas y Jordi Castellana.

Junto a ellos también ha asistido los regidores de Junts Damià Calvet y Joan Rodríguez.