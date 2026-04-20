Albert (ERC) afirma que el Consorci d'Inversions permite seguir "avanzando" en los Presupuestos

El vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, ha afirmado que el Consorci de Inversions del Estado en Catalunya "abre la puerta a seguir trabajando y avanzando en el tema de los Presupuestos", al ser preguntado por si es un elemento que podría desbloquear la aprobación de las cuentas catalanas.

En rueda de prensa este lunes, ha descrito el consorcio como un elemento muy importante que "abre la puerta a la cogobernanza y a ganar soberanía" para Catalunya, y ha destacado que es un instrumento que ayudará a planificar las inversiones, hacer seguimiento, gestionarlas y, llegado el momento, poder ejecutar proyectos y propuestas.

La semana que viene se hará en el Congreso el debate a la totalidad de la proposición de ley de ERC para la creación de este consorcio, para lo que deberán contar con el apoyo de otras de las fuerzas políticas del bloque de investidura, entre ellas Junts.

Albert ha concretado que mantienen una relación fluida con el partido de Carles Puigdemont, con quienes comparten las estrategias y acciones que llevan a cabo, y ha añadido que los republicanos no entenderían que se posicionasen contra este instrumento y que no apoyasen la admisión a trámite en el Congreso de esta iniciativa.

"Con Junts puede haber discrepancias, pero compartimos cosas muy claras y muy evidentes, y es que el Estado no cumple con sus inversiones en Catalunya", ha subrayado Albert, que ha recordado que el objetivo final de ERC es la independencia, pero ha puesto en valor la cogobernanza.

"NO VA TODO DE DINERO SOLO"

Al ser preguntado por qué opina de las palabras del portavoz de Junts, Josep Rius, que ha tachado de innecesario el consorcio y ha pedido la transferencia de los recursos del Estado a Catalunya, Albert ha replicado que "no todo va de dinero solo".

"Las infraestructuras no son de la Generalitat y sí que son del Estado. Aunque recibamos los recursos del Estado, difícilmente podríamos acabar haciendo obras o mejoras de mantenimiento en la AP-7, en Rodalies, en desdoblar el eje ferroviario de Vic a Puigcerdà... La cuestión es dinero pero sobre todo la cogobernanza", ha insistido.

En cuanto al nivel de despliegue que está pidiendo ERC del consorcio, el portavoz republicano ha asegurado que no puede dar detalles porque aún están en marcha las negociaciones con los socialistas, pero ha apostado por poder dotar al consocio de "alguna propuesta concreta" que visualice la cogobernanza y la soberanía que ganaría Catalunya.

Como ejemplos de estas posibles propuestas, el portavoz republicano ha mencionado el eje orbital el eje transversal ferroviarios, ya que considera que son dos ejemplos evidentes de que la inversión del Estado no ha llegado pese a que hay planes urbanísticos aprobados al respecto desde 2010, según sus datos.

"Serían factibles, darían contenido y justificarían de manera clara la presencia del consorcio de inversiones", ha apuntado Albert.

Preguntado sobre por la ausencia de representantes de Foment del Treball en la presentación este lunes del Consorci d'Inversions en el Cercle d'Economía, el portavoz republicano ha señalado que no hace una lectura política de ello y que desconoce el motivo, tras lo que ha pedido poner en valor quien estaba y no tanto quién no: "Hoy estaba la mayoría de agentes económicos y sociales del país".