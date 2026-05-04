Albert (ERC) ante críticas de Junts a Rufián: "No nos gusta que Junts vote" en contra de Catalunya

El vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, ha replicado a las críticas de Junts contra el portavoz de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián, por su discurso la semana pasada sobre el decreto para la prórroga de los alquileres, que decayó con el voto en contra de PP, Vox y Junts: "No nos gusta que Junts vote en contra de la mayoría de la sociedad catalana, que vote en contra de Catalunya".

En rueda de prensa este lunes, Albert ha señalado que "alguien se enfade o se moleste no es motivo suficiente" para que ERC tenga una acción política determinada, al preguntársele por si han hablado con Junts después del discurso de Rufián y las críticas por parte de los de Carles Puigdemont.

El portavoz republicano ha asegurado que el contacto con Junts es fluido, y ha reconocido que son conscientes de que a Junts no les gustó el discurso de Rufián, pero ha agregado: "Según las encuestas, casi el 70% de la población está a favor de la regulación de los alquileres y de las políticas de vivienda. Estoy seguro de que también están muy enfadados por el voto de Junts".

Albert también ha detallado que no han recibido ninguna denuncia por parte de Junts, después de que su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, asegurase en un mensaje en 'X' que habían comunicado a los Mossos d'Esquadra que deberían "echar un ojo" a una supuesta campaña de desinformación y señalamiento contra miembros de su partido.

CATALANISMO COHESIONADOR

Albert también ha instado a Junts a decidir "a qué catalanismo, a qué soberanismo, a qué independentismo quiere sumarse y quiere formar parte", después de los resultados de una encuesta este sábado del 'Ara', que daba la victoria de unas elecciones catalanas al PSC, seguido de ERC, y con Aliança Catalana y Vox en tercer y cuarto puesto.

Ha afirmado que el catalanismo y el soberanismo siempre habían sido elementos cohesionadores en Catalunya, pero que ahora se dividen de una forma muy clara: "Entre los que dicen 'no a todo', que están enfadados siempre, que son antipáticos y poco útiles, y los que intentamos aportar, hacer propuestas, avanzar en decisiones, que creemos que sumamos y ayudamos a que el país avance".

Preguntado por cómo valora haya un 19% de los encuestados que verían con buenos ojos que Rufián fuese candidato a presidir la Generalitat, el portavoz republicano ha respondido que es una muestra del liderazgo de ERC en Catalunya y en el resto de España: "Lo vemos de forma perfecta, ilusionadora".