Albert (ERC) espera que Illa "concrete hechos" sobre la financiación singular en el DPG

Detalla que pedirán la gratuidad de comedor escolar y extraescolares e incidirán en la financiación

BARCELONA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, ha asegurado que espera que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "concrete hechos" sobre la financiación singular para Catalunya en el Debate de Política General (DPG) que se celebrará esta semana en el Parlament.

"Esto no va de palabras solo, va de palabras y de hechos. Necesitamos concreciones", ha afirmado en rueda de prensa este lunes en alusión al acuerdo de investidura entre PSC y ERC sobre financiación singular, al ser preguntado por qué espera del discurso del presidente catalán en el DPG.

El portavoz republicano también ha celebrado que el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, haya afirmado este lunes que para él la ambición nacional es gestionar, pero ha señalado que para ERC la buena gestión es algo obligado y que se da "por descontado" para un Govern.

"AMBICIÓN NACIONAL"

"La ambición nacional es plantearse retos que levanten el listón del país, es creerse que somos un país y no una comunidad autónoma", ha defendido Albert, que ha lamentado que en el último año el Govern ha sido incapaz de presentar un proyecto de país para Catalunya, textualmente.

Ha detallado que una de las propuestas de resolución de los republicanos en el DPG será la gratuidad del comedor escolar y de las extraescolares en la educación pública y concertada catalanas, pero ha lamentado que esto "con un sistema de financiación como el actual esto no es posible".

Albert ha asegurado que aplicar esta propuesta supondría "millones de euros" y un calendario de aplicación, tras lo que ha insistido en que sin una financiación justa no se podrá hacer frente a las necesidades de la ciudadanía.

PRESUPUESTOS

Sobre los presupuestos, el dirigente republicano ha asegurado que Catalunya es mejor con unas cuentas aprobadas que sin ellas, pero también cree que será mejor con un mejor sistema de financiación: "La voluntad es avanzar, ayudar al país y a las familias, pero lo que es imprescindible es que los acuerdos se deben cumplir", ha subrayado.

También ha rechazado la propuesta de Junts de exigir un mínimo de 10 años de empadronamiento para poder acceder a una vivienda pública, ya que considera que los 3 años que marca la ley actual ya responde a las necesidades actuales, y ha señalado que "entrar en este debate no poner soluciones y sí que hace aumentar de manera exponencial los problemas".