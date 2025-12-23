Albert (ERC) pide "garantizar los derechos humanos básicos" a los desalojados del instituto B9

Albert en rueda de prensa este martes. - EUROPA PRESS

BARCELONA 23 Dic. (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto de ERC en el Parlament, Jordi Albert, ha pedido "garantizar los derechos humanos básicos" a los 400 desalojados del antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona).

Así lo ha dicho en rueda de prensa este martes en la que ha criticado que el alcalde de la localidad, Xavier Garcia Albiol, "no está aportando soluciones, si no que está poniendo sobre la mesa propuestas xenófobas".

"Es una emergencia de derechos humanos y el B9, por desgracia, es un ejemplo de lo que no puede volver a pasar. Nos tenemos que poner todos a resolver el problema porque no es un tema que aparezca de un día para el otro, si no que radica en las personas que tenemos viviendo en la marginalidad", ha expresado.

FINANCIACIÓN SINGULAR

Por otra parte, se ha referido al balance del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, asegurando que "sin ERC no hubiera hecho demasiado" y que si no sigue contando con ellos tampoco lo hará.

"Es evidente que en este mes de enero tenemos que cerrar la financiación singular. Si no hay financiación, no habrá presupuestos, es sencillo", ha subrayado.