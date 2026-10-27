Albert (ERC) pide al Govern aportar "respuestas y tranquilidad" para evitar nuevos disturbios

El portavoz adjunto de ERC en el Parlament, Jordi Albert, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de ERC en el Parlament, Jordi Albert, ha pedido al Govern que aporte "respuestas y tranquilidad" a la ciudadanía para evitar que se vuelvan a producir episodios como los disturbios del sábado en Barcelona, que ha calificado de incomprensibles, injustificables y condenables.

"Robar no es protestar. Lo que pasó el sábado es puro vandalismo", ha subrayado en rueda de prensa este martes, y ha pedido separar lo ocurrido el sábado de las protestas legítimas por derechos sociales.

Albert ha destacado que la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, comparecerá este miércoles de urgencia en comisión parlamentaria a petición de ERC para hablar sobre los disturbios, y ha afirmado que no entiende cómo el Govern y el Ayuntamiento de Barcelona no previeron lo que podía ocurrir.

"Sin respuestas será difícil resolver situaciones a futuro. Se están haciendo nuevas convocatorias y necesitamos saber cuál es el plan del Govern" para evitar que se repitan hechos como los del sábado en Barcelona.

Albert ha sostenido que se ha producido una manipulación de los jóvenes "por alguien o algunos que tienen interés en que esto pase", y ha añadido que a ERC le preocupa el impacto directo que pueda tener en la sociedad catalana.

Preguntado por si cree que estos hechos están relacionados con la proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre, el portavoz republicano ha señalado que se han producido en un contexto electoral, pero también en un contexto de protestas similares en Francia y otros lugares de Europa.