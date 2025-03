Albert Om publica el retrato de la cantante Marina Rossell 'No faré cap més llibre'

Cubierta del libro 'No faré cap més llibre. Retrat íntim de Marina Rossell'

Cubierta del libro 'No faré cap més llibre. Retrat íntim de Marina Rossell' - UNIVERS

BARCELONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El periodista Albert Om publica este martes 'No faré cap més llibre. Retrat íntim de Marina Rossell' (Univers), una aproximación a la esencia de la cantante catalana en la que repasa su trayectoria personal y artística.

La idea partió de Rossell que, como se relata al inicio del libro, llamó a Om para decirle que quería explicarse en un libro, a los 70 años y tras superar un tumor, y que el periodista era el indicado para hacerlo: "El momento es ahora y la persona eres tu".

"¿Un libro para decir qué? No lo sé, tengo ganas de hablar de todo: de Moustaki, de sexo, de qué soy y qué no soy, de la relación con mis compañeros de la 'Cançó', de lo que quieras. No haré ningún libro más", dijo Rossell a Om.

En un libro que combina los momentos en que Rossell toma la palabra con descripciones de cómo se producen las conversaciones con el autor, la cantante hace un buen balance de su vida y en la que se define como una persona luchadora: "He tenido un poco de todo, y no mucho de todo", asegura.

'No faré cap més llibre' relata su infancia, su llegada a Barcelona con 16 años, los primeros trabajos, su familia y su trayectoria artística, en un volumen por el que desfilan figuras como Lluís Llach, Joan Manuel Serrat, Raimon, Georges Moustaki, Neus Català, Josep Maria Espinàs y Teresa Rebull, entre otros.

La publicación del libro coincide con el concierto que Rossell hará en la sala Luz de Gas de Barcelona este jueves dentro de la programación del 30 Festival Barnasants, en el que presentará su disco '300 crits' y sus éxitos de una carrera de 50 años.