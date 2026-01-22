Albert Serra afirma que su obra en el Llum BCN 2026 crea una atmósfera oscura y no es "decorativa"

Presentación del festival Llum BCN 2026 de Barcelona. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La 15 edición del festival Llum BCN 2026 contará con la participación destacada del cineasta Albert Serra, quien ofrecerá una proyección artística en la fachada del Disseny Hub y ha remarcado que no ha querido que sea una pieza "decorativa", sino que busca crear una atmósfera oscura diseñada especialmente para la ocasión.

"La presencia humana es lo que me emociona. Proyectar imágenes sin presencia humana acaba siendo una cosa decorativa y yo no quería hacer una cosa decorativa, quería que tenga misterio", ha explicado en rueda de prensa este jueves junto a la directora artística del festival, Maria Güell; el director de Programas Culturales del Institut de Cultura de Barcelona, Esteve Caramés; y la artista Laia Estruch.

Ha añadido que le gusta el hecho de que se proyecte de noche porque ayuda a la creación de una atmósfera de intimidad y, en sus palabras, le conecta con la temática del certamen: "Si me dices que se hace de día, no me interesa la arquitectura. Pero si es de noche sí".

Así, su obra será una proyección de unos 12 minutos de imágenes oscuras acompañadas de música original con el objetivo de no hacer algo narrativo que "pida un esfuerzo complementario de que te están explicando algo", que se pueda vivir en el momento y que sea coherente.

Ha señalado que le ha parecido atractivo el hecho de poder proyectar una fachada grande porque considera que a la gente le atraerá ver imágenes a gran escala.

EL FESTIVAL

El Llum BCN 2026 se celebrará del 6 al 8 de febrero bajo el lema 'Paisatges nocturns' y contará con la participación de 12 artistas y creadores profesionales y 18 escuelas de grado universitario de diseño, artes y arquitectura y tendrá el barrio del Poblenou como eje central.

Caramés ha subrayado la importancia que dan desde la organización al "diálogo entre los artistas profesionales y la parte académica" para seguir innovando en las artes lumínicas.

Por su parte, Güell ha dicho que el certamen da la posibilidad a los artistas de trabajar en el espacio público para que "deje de estar erosionado por la hiperfuncionalidad y pase a ser un espacio atemporal".

Ha añadido que también sirve para que los artistas trabajen en un contexto para hacer piezas nuevas: "Hacemos que sea un laboratorio y esa ha sido siempre nuestra voluntad. No somos una franquicia que se nutre de buscar piezas en otros festivales, si no que buscamos cosas nuevas e invitamos a la ciudadanía a entregarse y experimentar".

Ha detallado que este año han recuperado grandes éxitos de anteriores ediciones y que en algunos casos se han readaptado para que la gente pueda volver a visitarlas.

ESTRUCH

En su intervención, Estruch ha detallado que su obra se podrá ver en el interior del Museo de Historia de Barcelona (MUHBA) y que se encuentra entre la escultura y la 'perfomance' experimental para explicar en el futuro, cuando ya no esté ni muchas artistas que hacen este tipo de arte no estén, "cómo se puede seguir apreciando un cuerpo".

"Es un experimento y siempre hay un riesgo. Me gusta que los proyectos sean un lugar en el que aprender y sean un laboratorio de pruebas", ha expresado respecto a su forma de trabajar.

La obra combinará luces, voces humanas y una estructura de paneles translúcidos para construir una "presencia holográfica que circula libremente por el espacio".

ARQUITECTURA Y TOUR DE FRANCIA

Por último, en el marco de la Capital Mundial de l'Arquitectura 2026 que acoge Barcelona, Llum BCN 2026 incluirá 10 instalaciones artísticas descentralizadas, una en cada distrito de la ciudad.

Además, el Tour de Francia también estará presente en el festival con la pieza 'Aurelius on tour', de nueveojos, una intervención lumínica itinerante que ya participó en el certamen con temática ciclista.