Alberto Vázquez regresa al Festival de Sitges con la película de animación 'Decorado'

Se presenta en la sección Oficial Fantàstic del festival

SITGES (BARCELONA), 12 (EUROPA PRESS)

El director gallego Alberto Vázquez ha regresado al Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya con la cinta de animación 'Decorado', que se presenta este domingo en la sección Oficial Fantàstic, una película sobre la búsqueda de la libertad.

En rueda de prensa, ha explicado que el largometraje parte de una serie de historias cortas en cómic que publicó hace más de una década, que pasó a un cortometraje sobre el sentido de la vida y la libertad, y que ha acabado siendo un largometraje.

"No creo que el corto sea un paso previo al largometraje, ha sido así por casualidades del destino", ha señalado Vázquez, quien considera el cortometraje la herramienta ideal para la animación.

En 'Decorado', Arnold es un ratón de mediana edad en paro atrapado en una crisis existencial, con un matrimonio que se desmorona y una sensación de que el mundo es una gran farsa y un gran decorado, un sentimiento que aumenta cuando su mejor amigo muere en extrañas circunstancias y le hace iniciar una huida desesperada hacia algo que se parezca a la libertad.

CRISOL DE INFLUENCIAS

Para confeccionar ese mundo en el que habitan los protagonistas, Vázquez ha explicado que se ha dado un crisol de influencias como los dibujos animados clásicos, películas como 'El show de Truman', obras como '1984', series como 'El prisionero' y el humor de los trabajos de Luis Buñuel, y ha dicho que en la película también ha querido hablar de "las máscaras de la sociedad".

Vázquez ha dicho que debe ser el público quien acabe interpretando, y ha asegurado que el cine de ciencia ficción "busca provocar, busca emociones" para que el espectador reflexione.

Tras el éxito y recorrido de su anterior 'Unicorn Wars' --que también se proyectó en el Festival de Sitges--, Vázquez ha afirmado que no ha sentido presión externa sino la voluntad que tiene todo autor de que la película "se recuerde".

La productora Chelo Loureiro ha remarcado que las historias de Alberto Vázquez "envejecerán bien", y ha pedido a los exhibidores que tengan más en cuenta la animación a la hora de armar sus programaciones.