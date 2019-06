Albiach (CatECP) dice que no apoyará unos Presupuestos si el Govern los vuelve a presentar

Publicado 13/06/2019 13:23:55 CET

BARCELONA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha avisado de que no apoyarán unos Presupuestos de la Generalitat para el próximo año si el Govern vuelve a presentar los mismos que hace unos meses.

Lo ha dicho en el debate en el Parlament sobre el primer año del Govern, después de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, haya dicho que volverá a intentar aprobar los Presupuestos después de haber pasado el periodo electoral.

"No nos busquen, ni se les ocurra pensar que blanquearemos unos Presupuestos que recuerdan a las mejores épocas de Artur Mas", y ha recordado que sus condiciones para negociarlos es que las cuentas superen los recortes de la última década.

Albiach ha criticado que el Govern no sabe cuál es su objetivo, por lo que considera que en este primer año se ha perdido el tiempo: "Ha sido un año perdido. No saben hacia donde van y no hay un horizonte de futuro".

Ha asegurado que no es un buen Govern y ha negado que la situación económica sea tan buena como dice Torra, aunque ha admitido que la gestión de la Generalitat está condicionada por la "situación de excepcionalidad" que vive Catalunya.