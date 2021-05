Albiach (comuns) acusa a ERC de ceder ante Junts al no cumplir con su ultimátum

BARCELONA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha acusado a ERC de ceder ante Junts en las negociaciones para aflorar un nuevo Govern al no cumplir con el ultimátum que fijó el coordinador nacional republicano, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, para llegar a un pacto: "No se puede amenazar con lo que no se puede cumplir".

En rueda de prensa este martes en el Parlament, ha asegurado que tras el 1 de mayo, fecha en la que ERC había fijado este ultimátum como límite para desencallar las negociaciones, "no ha cambiado la situación y Junts sigue humillando" a los republicanos.

"Si uno no es capaz de cumplir con su ultimátum no le tomaran en serio", ha insistido Albiach, y ha sostenido que esto supondrá un preludio de la legislatura si finalmente hay acuerdo entre los que ya son socios del actual Ejecutivo catalán.

Ha reiterado la oferta de los comuns para formar gobierno con los republicanos, porque considera que "insistir en la vía de Junts es insistir en una vía que lleva al fracaso" y cree que los catalanes no se merecen eso.

La líder morada ha defendido que Aragonès "puede ser el presidente de la transformación o el de la resignación", y ha pedido a valentía y coraje a ERC para buscar una alternativa con los morados.

También ha reclamado que el Govern en funciones actúe para conseguir que se instale en Catalunya la fábrica de baterías eléctricas anunciada por el Gobierno: "Ni el departamento de Trabajo, ni el de Empresa están trabajando", ha censurado.

ELECCIONES EN MADRID

Preguntada por si las elecciones de este martes en la Comunidad de Madrid afectarán a Catalunya, Albiach ha dicho que estos comicios deben leerse en clave estatal y ha asegurado que tendrán efectos, tras lo que ha llamado a que la gente progresista acuda a las urnas para "plantar cara al fascismo, a los recortes y al neoliberalismo de Ayuso".

Sobre las medidas que se deberán aplicar en Catalunya cuando decaiga el estado de alarma el 9 de mayo, ha defendido continuar con el proceso de vacunación, que cree que se está acelerando, y escuchar a los expertos sanitarios, y ha reclamado que el Procicat haga públicas las actas de sus reuniones: "Necesitamos transparencia".

Albiach también ha dicho que una de las primeras cosas que deben hacer los partidos en esta legislatura es buscar consenso para nombrar un nuevo Síndic de Greuges, y ha rechazado tanto la postura de Vox, que quiere que desaparezca esta figura, como la del PSC que "pide la dimisión" del actual síndic, Rafael Ribó.