Albiach (Comuns) acusa a Junts, PP y Vox de ser "cómplices necesarios de la violencia habitacional"

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ofrece una rueda de prensa tras la cumbre educativa, en el Palau de la Generalitat de Catalunya, a 25 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La líder de los Comuns, Jéssica Albiach, ha acusado a Junts, PP y Vox de ser "cómplices necesarios de la violencia habitacional" tras votar en contra de los dos decretos de vivienda este viernes en el Congreso de los Diputados.

En un apunte en 'X' recogido por Europa Press, Albiach ha asegurado que "por Catalunya y por las que ya no están" seguirán luchando.

El Pleno del Congreso ha rechazado el decreto ley de medidas sobre vivienda, incluyendo la prohibición de desahucios a personas vulnerables y la prórroga de los contratos de alquiler que vencen este año, y también el decreto ley aprobado por el Gobierno para renovar automáticamente los contratos de alquiler y que obligaba al propietario a indemnizar al inquilino con doce mensualidades si decidía romper el contrato.