Albiach (comuns) acusa a JxCat de tener en sus listas a personas "machistas, excluyentes y xenófobas"

Aboga por "no crear más incertidumbre" sobre el 14F y pide a Illa poder adelantar el toque de queda

La líder de los comuns en el Parlament y candidata a las elecciones catalanas, Jéssica Albiach, ha acusado a JxCat de tener a personas en sus listas electorales que hacen comentarios "machistas, excluyentes y xenófobos", y ha mencionado al número 2 de la lista de JxCat, Joan Canadell, que asegura que ha hecho comentarios sectários y excluyentes.

Lo ha dicho este lunes en rueda de prensa, donde ha presentado el cartel y el lema de campaña, 'El cambio que Catalunya merece', junto con los cabeza de lista por Girona, Tarragona y Lleida, Rosa Lluch, Jordi Jordan y Jaume Moya, respectivamente.

Albiach ha reaccionado al cese del presidente de Reagrupament y número 65 de JxCat por Barcelona, Josep Sort, por sus tuits en los que defendió hacer "limpieza de españoles" y en los que insultó a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

"La dimisión de hoy en JxCat por actitudes machistas y xenófobas no es un hecho aislado", ha censurado Albiach, que ha reclamado que la formación dé explicaciones de por qué personas que hacen estos comentarios forman parte de sus listas electorales para el 14 de febrero, y ha sostenido que debería excluirlas.

Ha afirmado que hechos como este hacen que los comuns no puedan formar parte de un Govern con JxCat, porque considera que "los comportamientos identitarios no caben" en la nueva etapa que debe iniciar Catalunya.

"NO MÁS INCERTIDUMBRE"

Albiach ha pedido que no se genere más incertidumbre sobre la celebración de las elecciones el 14 de febrero, a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) se pronuncie definitivamente antes del 8 de febrero sobre si se celebrarán.

La líder de los comuns en Catalunya ha exigido al Govern que ponga "todas las garantías" y a los partidos políticos que expliquen sus propuestas para Catalunya con transparencia.

Ha asegurado que han sido muy críticos con el Govern, pero ha valorado positivamente el protocolo de votación para el 14F, que está dentro del marco legal, y ha defendido que sería un "error" que las personas confinadas no pudieran votar, por lo que ha pedido el apoyo de las autoridades sanitarias para que puedan hacerlo.

ILLA Y LAS NUEVAS RESTRICCIONES

Sobre la dimisión anunciada por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, para este martes para ejercer como candidato del PSC a la Generalitat, Albiach ha dicho que debería ser cuanto antes y debería de hacer un rendimiento de cuentas: "No queremos hacer polémica de este tema, la gente quiere escuchar propuestas. Vamos en positivo a construir el cambio que Catalunya merece".

En cuanto las medidas adicionales que las comunidades autónomas están reclamando para frenar la tercera ola de coronavirus, ha defendido que el Ministerio de Sanidad debería "replantearse" poder avanzar el toque de queda, porque las comunidades no piden más restricciones por gusto sino para contener el virus, en sus palabras.

La candidata de los comuns ve el confinamiento domiciliario como una medida muy extrema y que se debería hacer solo en casos en los que sea imprescindible y teniendo en cuenta lo que digan los expertos sanitarios y no por motivos políticos: "El confinamiento no puede ser una arma arrojadiza con motivo de las elecciones".

Preguntada por si Illa podría no estar permitiendo estas nuevas medidas por motivos electorales, Albiach ha dicho que no puede imaginar un escenario así, en que las decisiones de un ministro dependan exclusivamente de intereses partidistas: "No me quiero poner en esta hipótesis".