Albiach (comuns) afea a ERC no haber votado contra las balas de foam y pide un cambio de Govern

BARCELONA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha criticado que ERC defienda ahora una revisión del modelo policial catalán cuando votó contra prohibir el uso de proyectiles de foam y ha reclamado un cambio en el Govern "de izquierdas y progresista".

En su intervención este miércoles en la Diputación Permanente del Parlament, ha criticado el incremento de la intensidad de los disturbios de las últimas semanas en las protestas tras el encarcelamiento de Pablo Hasel: "Nada tiene que ver el derecho a la protesta con quemar un coche con alguien dentro", ha dicho sobre la quema de un furgón de la Guardia Urbana de Barcelona con un agente dentro.

Ha pedido que estos episodios no desvíen el foco de la protesta y que no se criminalice ni infantilice a los jóvenes, y ha reprochado que el Govern no haya hecho públicas las instrucciones de uso de proyectiles de foam pese a que el Parlament votó a favor de hacerlo: "Solo hemos visto impunidad", ha criticado.

La dirigente morada ha apostado por poner en marcha en la próxima legislatura una comisión para la reforma del orden público en Catalunya, y ha subrayado que debe ser un debate "en profundidad, no en caliente ni en medio de la negociación de investidura", en referencia a las conversaciones entre ERC y la CUP sobre esta cuestión.

Albiach también se ha referido al líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, a quien ha recriminado que "partes de su discurso" fueran similares a las del candidato de Vox, Ignacio Garriga, y le ha pedido que no se asemeje a este partido porque solo consigue hacerles grandes, en sus palabras.