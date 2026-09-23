Albiach (Comuns) afea a Illa su "falta de transparencia" en PISA y ve como prioridad bajar ratios

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, interviene durante una sesión plenaria, en el Parlament de Catalunya, a 23 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha afeado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, su "falta de transparencia" en la gestión del error de las pruebas PISA, y ha defendido que la principal prioridad que debe tener el Govern en el debate sobre el modelo educativo es la reducción de las ratios en las aulas catalanas.

En su réplica tras la comparecencia de Illa en la Cámara catalana este miércoles por PISA, Albiach le ha pedido que concrete cuándo supo del error, le ha advertido de que la responsabilidad es también política y de que ya no la pueden atribuir a la herencia recibida, y ha sostenido que no haber informado antes ha hecho crecer la desconfianza hacia la conselleria que, además, "estaba ya maltrecha".

Sobre el pacto que explorará el Govern con grupos y la comunidad educativa, Albiach ha confiado en que no sea "la enésima foto vacía o una pantomima para calmar las aguas", y ha listado algunos de los principales aspectos que debe recoger, el principal de los cuales, la reducción de ratios.

También ha citado la climatización; el combate contra la pobreza infantil; la reducción de asignaturas del currículum para centrarse en las más básicas y con malos resultados educativos; ha propuesto que repetir curso no sea "una cuestión punitiva" y que se viva con normalidad; que las aulas de acogida no sean de 4 meses, sino que haya un curso entero para la integración, además de abordar temas como las extraescolares, la tecnología y el modelo de concertación.

Finalmente, se ha referido también a las infiltraciones de agentes de los Mossos d'Esquadra en asambleas docentes, y ha pedido la dimisión del jefe de la Comisaría General de Información, Carles Hernández: "No es tolerable que contradiga a la consellera Parlon y apoye infiltrarse en una asamblea de docentes".