Albiach (Comuns) alerta de que la captura de Maduro es un aviso de Trump: "Nadie está seguro"

La presidenta del grupo de los Comuns, Jéssica Albiach, interviene durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 17 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España)
La presidenta del grupo de los Comuns, Jéssica Albiach, interviene durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 17 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press
Europa Press Catalunya
Publicado: sábado, 3 enero 2026 11:18
Seguir en

BARCELONA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha alertado de que la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunciada este sábado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, es un aviso del líder estadounidense: "Nadie está seguro", ha sostenido.

"Trump viene a decir: yo soy el dueño del mundo. Pongo y quito presidentes a mi voluntad. Si no haces lo que quiero, puedes ser el siguiente. Nadie está seguro. Depende de lo obediente y funcional que le eres", ha sostenido en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Trump ha anunciado este sábado que el Ejército de EE.UU. ha capturado A Maduro y a su esposa, la primera dama Cilia Flores, durante una operación militar ejecutada esta madrugada acompañada de una serie de bombardeos contra la capital del país, Caracas, y los estados de Aragua y La Guaira.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado