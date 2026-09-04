Albiach (Comuns) celebra el paso adelante de la financiación a pesar de la "estrategia del PP"

Archivo - La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, durante el pleno del Parlament de Catalunya, a 18 de marzo de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha celebrado el paso adelante del modelo de financiación autonómica a pesar de la "estrategia del PP de hacerlo fracasar" en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) este viernes en Madrid.

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, ha dicho que Catalunya da un paso adelante para tener "mucho más recursos" para sus servicios públicos, y ha llamado a todas las fuerzas catalanistas a estar a la altura del momento y a hacer posible su aprobación.

El Gobierno ha expuesto este viernes en el CPFF la propuesta de reforma ante el rechazo de las autonomías del PP y de las socialistas Castilla-La Mancha y Asturias, con el apoyo de Catalunya y las Islas Canarias, y que llevará al Congreso posteriormente, donde no tiene garantizado el apoyo de Junts, necesario para que salga adelante.