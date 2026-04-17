Albiach (Comuns) tras el choque entre Junts y Díaz: "No estoy dispuesta a soltarle la mano a Junts"

Archivo - La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha valorado este viernes la ruptura de relaciones entre Junts y Sumar a raíz de las declaraciones de su líder, Yolanda Díaz, que acusó a la los de Carles Puigdemont deracistas y clasistas: "No estoy dispuesta a soltarle la mano a Junts per Catalunya del bloque democrático. Creo que nos necesitamos todas".

"No creo de ninguna de las maneras que los votantes de Junts sean racistas, tampoco creo que lo sean sus militantes, los simpatizantes o los dirigentes", ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, aunque ha tachado de preocupantes algunos de los posicionamientos sobre la migración.

Ha alertado de que en Junts "se están equivocando" en su competición electoral con Aliança Catalana, aunque considera que la formación de Carles Puigdemont es una fuerza necesaria para la transformación.

Preguntada por si las declaraciones de Díaz se enmarcan en las conversaciones del Gobierno para convencer a Junts de votar a favor del decreto de prórroga de alquileres o si estas aún no se habían producido, ha afirmado desconocerlo.

PRESUPUESTOS

Preguntada por si los Comuns pondrán nuevas condiciones para apoyar el Presupuesto de la Generalitat, ha dicho que sí, porque las cuentas pasan a tener una trascendencia "de legislatura".

"Necesitamos todavía blindar más todo lo que ya teníamos, y también le diré, ensancharlo, las negociaciones con el Govern todavía no han empezado", ha dicho.

AMPLIACIÓN AEROPUERTO

En relación a la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, se ha mostrado "convencida" que esta no se producirá y que Europa lo parará.

Preguntada por la negativa del presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, de abrir a los entes autonómicos la gestión aeroportuaria, Albiach ha defendido avanzar hacia la gestión de aeropuertos y movilidad desde Catalunya.

Ha instado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a defender "los intereses públicos por delante de los intereses privados".