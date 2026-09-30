Albiach (Comuns) critica el "incumplimiento" de Illa en vivienda y pide subir impuestos a fondos

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiech, durante el Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya, a 30 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha criticado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, por su "incumplimiento de los acuerdos de investidura" con su formación en vivienda en temas como la unidad antidesahucios o el régimen sancionador, y ha abogado por aumentar los impuestos a los fondos de inversión que compren lotes de pisos.

Es una de las propuestas que llevarán a votación en el Debate de Política General, ha explicado Albiach en su intervención este miércoles en el Parlament: "Porque esto es una práctica que acaba llevándonos a una situación antidemocrática", ha justificado.

Albiach ha afirmado que Illa se queda a medias en vivienda, y aunque ha dicho que el problema son los rendistas y los fondos buitre, ha sostenido que también lo es la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no la cese; que Junts se oponga a lo planteado por el Gobierno en vivienda; y los incumplimientos de Illa.

En este capítulo, ha citado la unidad antidesahucios que su partido pactó con el Ejecutivo y que todavía no está en marcha: "Hace un año que estamos esperando", y también ha criticado las excusas para no frenar la compra especulativa o que hayan puesto pocas multas por incumplir la ley de vivienda catalana pese a pactar el régimen sancionador y sus inspectores.

"12 sanciones en 2 años. Eso sí, 338 denuncias a activistas por manifestarse pacíficamente para detener desahucios. Multas a quien defiende el derecho a la vivienda, complacencia con quien hace fraude y le hace la vida imposible a las inquilinas. Tiene usted una visión particular de 'quien la hace, la paga'", le ha espetado al presidente.

Tampoco han convencido a Albiach algunas de las medidas que anunció el martes Illa en vivienda, porque no son ninguna intervención, ha dicho, sino que simplemente "facilitan la compra a precios de mercado", lo que supone, a su parecer, dar más dinero a los inversores e inflar la burbuja de precios.

"CONTINUISMO DE SIEMPRE"

Albiach ha calificado de continuista la política de Illa a pesar de contar con Presupuestos; ha aprovechado para pedir a Junts que apoye la financiación: "Catalunya no puede perder 4.700 millones", y también ha advertido al presidente de que el pacto por la educación no puede ser un pacto farsa.

Además, ha pedido el cese del jefe de Información de los Mossos por justificar las infiltraciones en asambleas docentes; ha propuesto que la Generalitat participe en la gobernanza de Seat; y ha criticado los planes para ampliar el Aeropuerto de Barcelona: "¿Sabe quién le apoya en este Parlament? Pues mire, el PP, Vox y Junts".